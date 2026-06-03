Александр Гусев оценил работу индустриального парка «Перспектива» под Воронежем

В осмотре парка также участвовал член совета директоров Центробанка и начальник главного управления по ЦФО Рустэм Марданов. После этого у него состоялась встреча с губернатором. В ней также участвовали главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, вице-премьер региона Артем Верховцев и глава областного управления ЦБ Роман Костянский. Участники обсудили экономическую ситуацию в регионе и меры по снижению инфляции.