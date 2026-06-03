Александр Гусев оценил работу индустриального парка «Перспектива» под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе. На его площадках в 2026 году работают 170 компаний, создано 1,5 тысячи рабочих мест.
О развитии парка главе региона рассказал его собственник Виктор Енин. По его словам, на в «Перспективе» размещены агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический кластеры, а также кластер металлообработки.
Резиденты производят корм для животных, изделия из металла, дерева и пластика, лакокрасочную продукцию, гранитный камень. Также здесь работают компании, занимающиеся торговлей на крупных маркетплейсах.
По словам Виктора Енина, в планах индустриального парка — увеличение числа резидентов до 300 и создание более шести тысяч рабочих мест. Александр Гусев оценил площадку и ее инфраструктуру, обеспеченность ресурсами, логистику и управление парком.
В осмотре парка также участвовал член совета директоров Центробанка и начальник главного управления по ЦФО Рустэм Марданов. После этого у него состоялась встреча с губернатором. В ней также участвовали главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, вице-премьер региона Артем Верховцев и глава областного управления ЦБ Роман Костянский. Участники обсудили экономическую ситуацию в регионе и меры по снижению инфляции.
Рустэм Марданов напомнил, что цель Банка России — стабильно низкая инфляция около четырех процентов. Основным инструментом для этого остается ключевая ставка. По словам банкира, высокая ставка помогла заметно замедлить рост цен, а инфляция продолжает возвращаться к целевому уровню.
Губернатор отметил, что в регионе ведется системная работа с инфляционными рисками. По его словам, власти последовательно работают с розницей и производителями.