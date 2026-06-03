ФСБ задержала за госизмену волгоградца, который вредил семьям участников СВО

ФСБ совместно с МВД и ФСИН задержала за госизмену 34-летнего жителя Волгограда, который с 2023 года работал на украинские спецслужбы. Как выяснилось, злоумышленник распространял ложные сообщения о терактах, а еще помогал телефонным мошенникам с Украины, которые похитили 300 млн рублей у россиян и шантажировали членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников СВО. Причем вредить своей стране он умудрялся из исправительного центра, будучи осужденным к исправительным работам.
«Связался с представителем спецслужбы Украины и выполнял его задания по хранению, администрированию и пересылке устройств типа “симбокс”, с которых осуществлялись звонки с Украины мошеннического характера и звонки о ложных актах терроризма», — признается на кадрах допроса злоумышленник.
Как сообщили корреспонденту «РГ» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, установлено, что записи телефонных разговоров со своими жертвами мошенники размещали в Telegram-канале, созданном ГУР минобороны Украины. Как отметили в ФСБ, таким образом украинские спецслужбы проводили антироссийские информационные акции для оказания целенаправленного воздействия на население России.
По фактам неправомерного доступа к компьютерной информации в личных кабинетах на сайте «Госуслуги», а также мошенничества в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела в Иркутской области, Краснодарском крае, Москве, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях. «Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил порядка 300 млн рублей», — сообщили в ЦОС. Кроме того, в Волгоградской, Омской, Ростовской и Самарской областях, Санкт-Петербурге и Туве было возбуждено 15 уголовных дел по фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространенных с использованием активированных волгоградцем сим-карт.
В свою очередь, во ФСИН рассказали «РГ», что задержанный за госизмену житель Волгограда находился в исправительном центре, где отбывал принудительные работы. Как объяснили в тюремном ведомстве, осужденные к принудительным работам не являются заключенными, им разрешено пользоваться гаджетами, у таких осужденных есть доступ в интернет. Они не находятся под охраной. Теоретически они могут сами закупать продукты и готовить себе еду.
Пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками осужденным к принудительным работам разрешается за свой счет. Иными словами, компьютерных классов в исправительных центрах нет, но купить и принести в центр ноутбук можно. В ряде случаев осужденным можно покидать исправительный центр. В целом принудительные работы — гуманное наказание, оно не является лишением свободы. Могут осужденные к принудительным работам и «сидеть» в интернете. Но теперь, если суд сочтет вину доказанной, гражданину придется сидеть в гораздо более строгих условиях. И намного дольше.