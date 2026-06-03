ФСБ задержала за госизмену волгоградца, который вредил семьям участников СВО

Пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками осужденным к принудительным работам разрешается за свой счет. Иными словами, компьютерных классов в исправительных центрах нет, но купить и принести в центр ноутбук можно. В ряде случаев осужденным можно покидать исправительный центр. В целом принудительные работы — гуманное наказание, оно не является лишением свободы. Могут осужденные к принудительным работам и «сидеть» в интернете. Но теперь, если суд сочтет вину доказанной, гражданину придется сидеть в гораздо более строгих условиях. И намного дольше.