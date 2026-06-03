Нижегородцы смогут проверить здоровье на прогулке в парке

Так, в Дзержинске уже проводилась подобная тематическая акция. Специалисты Городской больницы № 2 основали в Центральном парке культуры и отдыха медицинский пункт, в котором можно было без предварительной записи зайти на консультацию или обследование к врачу. За несколько часов было проведено около 80 осмотров. Все результаты доступны пациентам на портале Госуслуг в личном кабинете.