Нижегородцы смогут проверить здоровье на прогулке в парке

Нижегородцам предлагают пройти диспансеризацию в новых форматах: теперь проверить свое здоровье горожане смогут даже во время семейной прогулки в парке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В рамках новых форматов медицинских обследований и консультаций нижегородцам предлагают осмотры на свежем воздухе. Проходить их могут и взрослые, и дети одновременно.
Так, в Дзержинске уже проводилась подобная тематическая акция. Специалисты Городской больницы № 2 основали в Центральном парке культуры и отдыха медицинский пункт, в котором можно было без предварительной записи зайти на консультацию или обследование к врачу. За несколько часов было проведено около 80 осмотров. Все результаты доступны пациентам на портале Госуслуг в личном кабинете.
Профилактический осмотр в парке представляет собой настоящее обследование и нередко таким образом выявляются серьезные заболевания на ранних стадиях. В Дзержинске, например, при осмотре родинок у семи человек нашли подозрения на новообразования кожи — такие пациенты получили направления на дообследование. Некоторым жителям, которые уже имеют какие-либо заболевания, выдали рекомендации о плановой госпитализации.
Помимо обследований в парке проходили мастер-классы по оказанию первой помощи. Также можно было получить консультацию врачей узких специальностей. — Формат выездных медосмотров в очередной раз показал свою эффективность: жители Дзержинска с большой радостью совмещали прогулки с заботой о здоровье, — отметила заместитель главного врача Городской больницы № 2 Ирина Чернятина.
В Нижнем Новгороде коллектив городской клинической больницы № 39 также провел профилактические осмотры для взрослых. Пока их дети были на приеме у врача, родители могли бесплатно и без записи пройти комплексное обследование: ЭКГ, измерить внутриглазное давление и проверить функции внешнего дыхания.
Врачи напоминают нижегородцам, что диспансеризация — это инвестиция в будущее, которая помогает выявить заболевания на ранних стадиях.
Елена ПАШКИНА.