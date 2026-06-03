На маршруте № 396 в Самаре добавится 6 новых автобусов

На линии работают 24 автобуса малого класса. Каждый рассчитан на 40 пассажиров. Для поездок по Самаре также работают муниципальные маршруты № 67 и № 87 с регулируемыми тарифами и полным предоставлением льгот. Они курсируют через микрорайон Крутые Ключи. В ведомстве отметили, что эти направления являются удобной альтернативой маршруту № 396 для ежедневных поездок.