Представители «ЭкоЦентра» приняли участие в сессии ПМЭФ по биоконверсии отходов в России

Отметим, что «ЭкоЦентр» выступает инвестором в создание инфраструктуры обращения с отходами в Южном федеральном округе и реализует строительство комплекса взаимосвязанных объектов, в составе которых предусмотрены площадки компостирования для решения задач переработки органических отходов. Юлия Пичугина отметила возможность тестовой интеграции технологий с использованием биоагентов на комплексах обращения с отходами компании.