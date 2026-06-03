Около 7 тыс. многодетных мам в Саратовской области вышли на пенсию досрочно

При соблюдении предусмотренных законодательством условий мамы с пятью и более детьми могут выйти на страховую пенсию в 50 лет, мамы четырех детей — в 56 лет, мамы трех детей — в 57 лет. Три самые многодетные женщины, воспользовавшиеся этой возможностью, проживают в Краснокутском, Ртищевском и Петровском районах области. Они воспитали по 12 детей каждая.