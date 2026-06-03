Около 7 тыс. многодетных мам в Саратовской области вышли на пенсию досрочно

Возможностью досрочно выйти на пенсию воспользовались почти 7 тыс. многодетных матерей в Саратовской области. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
При соблюдении предусмотренных законодательством условий мамы с пятью и более детьми могут выйти на страховую пенсию в 50 лет, мамы четырех детей — в 56 лет, мамы трех детей — в 57 лет. Три самые многодетные женщины, воспользовавшиеся этой возможностью, проживают в Краснокутском, Ртищевском и Петровском районах области. Они воспитали по 12 детей каждая.
«Меры, которые мы сегодня представляем, — это элементы целостной, продуманной семейной политики. Они работают в связке, в том числе создавая среду, в которой рождение детей и получение образования родителями перестают быть взаимоисключающим выбором», — подчеркнул министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.