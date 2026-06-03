Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Ростове-на-Дону

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появился в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Он был создан в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Комплекс включает универсальную игровую площадку с разметкой для баскетбола, футбола и волейбола, которая оборудована соответствующими стойками и воротами, 12 уличных тренажеров для различных видов силовых и кардиотренировок. Для зрителей возведена трибуна на 25 мест. Во всех зонах комплекса уложено резиновые покрытие и установлено металлическое ограждение для обеспечения безопасности.
«Такие площадки, где каждый может найти занятие по душе, особенно востребованы. Не сомневаюсь, что этот комплекс станет новым центром притяжения для жителей Первомайского района», — сказал заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Василий Логинов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.