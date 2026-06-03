Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Ростове-на-Дону

Комплекс включает универсальную игровую площадку с разметкой для баскетбола, футбола и волейбола, которая оборудована соответствующими стойками и воротами, 12 уличных тренажеров для различных видов силовых и кардиотренировок. Для зрителей возведена трибуна на 25 мест. Во всех зонах комплекса уложено резиновые покрытие и установлено металлическое ограждение для обеспечения безопасности.