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Глава нижегородского минобра Пучков высказался о запрете выходить в туалет на ОГЭ

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался о запрете выходить в туалет на ОГЭ.

Источник: Живем в Нижнем

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался о запрете выходить в туалет на ОГЭ. Комментарий он разместил в социальных сетях.

НапомнимРодители нижегородских школьников пожаловались на то, что их детей не выпускали в туалет во время экзамена. Организаторы таким образом пытались предотвратить попытки списывания. Некоторым школьникам из-за такого запрета пришлось сдать работы раньше времени.

Михаил Пучков отметил, что в жалобе на запрет не указан номер школы, поэтому проверить информацию сложно. При этом министр обратил внимание, что школьники имеют право выходить в туалет во время экзамена.

«Не стоит злоупотреблять этим, но никто не может удерживать и не пускать участника экзамена на поход в уборную», — написал Михаил Пучков.

Все спорные ситуации министр держит на личном контроле. Кроме того, Михаил Пучков напомнил, что в пунктах проведения экзаменов работают общественные наблюдатели. При подозрении на нарушение можно обратиться к ним.

Ранее сообщалось, что нижегородская школьница пожаловалась Мизулиной на задание ЕГЭ по химии.