Глава нижегородского минобра Пучков высказался о запрете выходить в туалет на ОГЭ

НапомнимРодители нижегородских школьников пожаловались на то, что их детей не выпускали в туалет во время экзамена. Организаторы таким образом пытались предотвратить попытки списывания. Некоторым школьникам из-за такого запрета пришлось сдать работы раньше времени.