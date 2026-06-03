Глава нижегородского минобра Пучков высказался о запрете выходить в туалет на ОГЭ

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался о запрете выходить в туалет на ОГЭ. Комментарий он разместил в социальных сетях.
НапомнимРодители нижегородских школьников пожаловались на то, что их детей не выпускали в туалет во время экзамена. Организаторы таким образом пытались предотвратить попытки списывания. Некоторым школьникам из-за такого запрета пришлось сдать работы раньше времени.
Михаил Пучков отметил, что в жалобе на запрет не указан номер школы, поэтому проверить информацию сложно. При этом министр обратил внимание, что школьники имеют право выходить в туалет во время экзамена.
«Не стоит злоупотреблять этим, но никто не может удерживать и не пускать участника экзамена на поход в уборную», — написал Михаил Пучков.
Все спорные ситуации министр держит на личном контроле. Кроме того, Михаил Пучков напомнил, что в пунктах проведения экзаменов работают общественные наблюдатели. При подозрении на нарушение можно обратиться к ним.
Ранее сообщалось, что нижегородская школьница пожаловалась Мизулиной на задание ЕГЭ по химии.