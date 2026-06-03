Власти встретятся с жителями дома на улице Родионова, где не хватает парковок

Администрация Нижнего Новгорода встретится с жителями дома на улице Родионова, которые ранее пожаловались не нехватку парковочных мест во дворе. На встрече намерены обсудить альтернативные парковки, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru сами власти.
В администрации Нижегородского района сообщили, что у жильцов дома есть собственная парковка со шлагбаумом. А что касается ранее выписанных штрафов за парковку на газоне, то такие нарушения фиксировались еще до начала строительства метро.
В МКУ «ГУММиД» также отметили, что после завершения строительства тупиков метро около дома № 11 по улице Родионова построят 38 новых парковочных мест (ранее было 25), а всего на этапе восстановления ранее существующей схемы дорожного движения организуют 83 машиноместа.
Напомним, что жители многоквартирного дома № 11 по улице Родионова пожаловались не нехватку парковочных мест во дворе. Ранее для стоянки авто использовалась прилегающая территория вне двора, однако из-за строительства метро основную дорогу перенесли на место дублера и там же запретили парковаться, чтобы не создавать помехи для движения автомобилей. При этом внутридворовая дорога, по словам жителей, имеет недостаточную ширину, из-за чего ставить машины там можно лишь продольно. Но при такой расстановке количество мест крайне ограничено — и тогда водители паркуются перпендикулярно, и часть кузова неизбежно оказывается на территории газона, отсыпанного щебнем. За это владельцы авто получают штрафы от АТИ за нарушение правил благоустройства.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города ответили, что, согласно системе ГИСОГД НО, ширина нынешнего внутридворового проезда вдоль дома составляет 6 метров — а это «соответствует требованиям нормативной документации». А сделать шире ее не получится физически: этому мешают установленные опоры освещения, деревья и кустарники. А на время строительства метро никаких компенсационных мероприятий по организации парковок также не предусмотрено.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что строительство нового тоннеля метро стартовало в Нижнем Новгороде.