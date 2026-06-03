Власти встретятся с жителями дома на улице Родионова, где не хватает парковок

Напомним, что жители многоквартирного дома № 11 по улице Родионова пожаловались не нехватку парковочных мест во дворе. Ранее для стоянки авто использовалась прилегающая территория вне двора, однако из-за строительства метро основную дорогу перенесли на место дублера и там же запретили парковаться, чтобы не создавать помехи для движения автомобилей. При этом внутридворовая дорога, по словам жителей, имеет недостаточную ширину, из-за чего ставить машины там можно лишь продольно. Но при такой расстановке количество мест крайне ограничено — и тогда водители паркуются перпендикулярно, и часть кузова неизбежно оказывается на территории газона, отсыпанного щебнем. За это владельцы авто получают штрафы от АТИ за нарушение правил благоустройства.