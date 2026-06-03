В Новосибирской области состоялся форум в честь Дня предпринимательства

«По данным Единого реестра субъектов МСП ФНС России, на 10 мая 2026 года в регионе зарегистрировано 159 578 малых и средних предприятий — на 2,2% больше, чем на начало года. Мягкий рост обеспечивается за счет индивидуальных предпринимателей: с января их число увеличилось на 3,8% — это более 3,6 тысячи новых субъектов МСП», — отметил Денис Рягузов.