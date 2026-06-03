В Новосибирской области состоялся форум в честь Дня предпринимательства

Форум «Мой бизнес. Летний бизнес-компас. Навигация» прошел в Новосибирской области в честь Дня предпринимательства. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства.
Событие объединило около 200 участников. Его посетили собственники компаний, топ-менеджеры и руководители предприятий из сфер ритейла, общепита, строительства, красоты и здоровья.
Программа стартовала с открытого диалога «без галстуков» с представителями региональных органов власти. По сообщению и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дениса Рягузова, сектор малого и среднего предпринимательства Новосибирской области демонстрирует положительную динамику.
«По данным Единого реестра субъектов МСП ФНС России, на 10 мая 2026 года в регионе зарегистрировано 159 578 малых и средних предприятий — на 2,2% больше, чем на начало года. Мягкий рост обеспечивается за счет индивидуальных предпринимателей: с января их число увеличилось на 3,8% — это более 3,6 тысячи новых субъектов МСП», — отметил Денис Рягузов.
Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф подчеркнула важность развития креативной экономики. Регион, по сообщению спикера, входит в число лидеров по этому направлению, занимая третье место в стране. Ключевой драйвер такой динамики — малый и средний бизнес, который активно создает новые продукты, сервисы и рабочие места.
Также на форуме состоялся проект «Навигационные заметки», где авторитетные новосибирские бизнесмены в формате живой беседы поделились опытом управления в новых реалиях. Завершился праздник неформальным общением участников и выступлением кавер-группы «Несносные».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.