Нижегородца будут судить за майнинг-ферму и ущерб энергетикам на 5,2 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалюты и хранении наркотиков. По данным следствия, своими действиями он причинил энергетической компании ущерб более чем на 5,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.