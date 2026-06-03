25 лет на сцене: Александр Панайотов выступит с концертом в Светлогорске

За 25 лет творческой карьеры Панайотов зарекомендовал себя как один из самых ярких вокалистов российской сцены. Певец, композитор и автор собственных шоу известен зрителям по проектам «Народный артист», «Голос», «Точь-в-точь», «Фантастика», а также как победитель шоу «Маска». В его творческой копилке — три студийных альбома, десятки клипов и множество музыкальных наград.