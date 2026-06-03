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Жителю Екатеринбурга удалили выросшую из шеи «вторую голову»

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера удалили с шеи пациента опухоль, которая весила более двух килограммов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам екатеринбуржца, маленькая шишка появилась у него на шее около девяти месяцев назад, но мужчина не обращал на нее внимания, поскольку не испытывал какого-либо дискомфорта. Беспокоиться же он начал, когда игнорировать опухоль стало невозможно.

«Гигантская опухоль задней боковой поверхности шеи успела прорасти в мышцы, ветви шейного сплетения, целилась в позвоночник и магистральные сосуды, питающие головной мозг», — говорится в публикации.

Уточняется, что у пациента «будто начала расти вторая голова».

В ходе двухчасовой операции врачи полностью удалили опухоль — липосаркому. Речь идет о редком новообразовании, составляющем до двух процентов всех злокачественных опухолей с локализацией в районе шеи. Серьезная опасность липосаркомы заключается в быстром росте и прорастании в соседние органы и кости.