Жителю Екатеринбурга удалили выросшую из шеи «вторую голову»

По словам екатеринбуржца, маленькая шишка появилась у него на шее около девяти месяцев назад, но мужчина не обращал на нее внимания, поскольку не испытывал какого-либо дискомфорта. Беспокоиться же он начал, когда игнорировать опухоль стало невозможно.