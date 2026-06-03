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Волгоградские спортсмены — во втором этапе «Битвы городов» по дзюдо

Завершился первый этап международного проекта Федерации дзюдо России (ФДР) «Битва городов». Заключительный турнир этого.

Завершился первый этап международного проекта Федерации дзюдо России (ФДР) «Битва городов». Заключительный турнир этого раунда прошёл в Саратове, где выявили сильнейших дзюдоистов из 11 регионов Приволжского федерального округа.

В первом туре состязались команды спортсменов в возрасте до 18 лет из 73 регионов всех восьми федеральных округов страны. В каждом из окружных турниров выступили по 16 команд, и лишь восемь коллективов от каждого округа заслужили право продолжить борьбу за престижные награды.

Во второй этап от Южного федерального округа вышли команды из Краснодара, Ростова‑на‑Дону, Майкопа, Волгограда, Усть‑Лабинска, Волжского, Симферополя и Керчи. От Волгоградской области путёвки в следующий раунд завоевали сразу две команды: ГАУ ДО ВО СШОР и «Придонье Топ Тим». Всего во втором круге «Битвы городов» примут участие дзюдоисты из 44 регионов России.

На следующей стадии вновь пройдут окружные турниры. В сентябре их примут Красноярск (Сибирский федеральный округ), Ростов‑на‑Дону (Южный федеральный округ), Ставрополь (Северо‑Кавказский федеральный округ) и Челябинск (Уральский федеральный округ).

В октябре соревнования состоятся в Саратове (Приволжский федеральный округ), Хабаровске (Дальневосточный федеральный округ), Выборге (Северо‑Западный федеральный округ) и Москве (Центральный федеральный округ). Эти состязания определят участников всероссийского итогового турнира, который состоится в ноябре в столице.

Кульминацией проекта станет международный финал «Битвы городов», который пройдёт в декабре в Москве. На татами сойдутся 16 сильнейших российских команд, отобранных по итогам всероссийского турнира, и 16 коллективов из‑за рубежа, приглашённых организаторами.

Спортсмены поборются за солидный призовой фонд, а зрители смогут насладиться зрелищными поединками и оценить мастерство юных дзюдоистов из разных стран. «Битва городов» не просто выявляет сильнейших — она укрепляет спортивные связи между регионами и даёт молодым талантам шанс заявить о себе на международной арене.

Александр Веселовский.

Фото: архив ИА «Высота 102».