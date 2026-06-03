Волгоградские спортсмены — во втором этапе «Битвы городов» по дзюдо

В первом туре состязались команды спортсменов в возрасте до 18 лет из 73 регионов всех восьми федеральных округов страны. В каждом из окружных турниров выступили по 16 команд, и лишь восемь коллективов от каждого округа заслужили право продолжить борьбу за престижные награды.