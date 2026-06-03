В Волгограде номера гостиницы «Интурист» взяли под охрану

В Волгограде утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница “Интурист”». Она находится в самом центре города у площади Павших Борцов. Из окон 5-этажного здания можно наблюдать собор Александра Невского, Аллею Героев с Вечным огнем, Новый экспериментальный театр и улицу Мира, которая была восстановлена в послевоенном Сталинграде одной из первых.