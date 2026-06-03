В Биробиджане проведут молодежный фестиваль «Звуки улиц»

Молодежный фестиваль уличных культур и спорта «Звуки улиц» состоится 12 июня в Биробиджане в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте по молодежной политике правительства Еврейской автономной области.
Фестиваль пройдет в скейтпарке и объединит молодежь, творческие сообщества, спортсменов и жителей города. Для гостей подготовлены мастер-классы, творческие и интерактивные зоны, спортивные активности, соревнования по стритболу и выполнению нормативов ГТО, а также площадки для семейного отдыха.
Главным событием вечера станет региональный отборочный этап проекта «КАРДО» — одной из крупнейших платформ по развитию уличной культуры и спорта в России. Участники покажут свои навыки в направлениях хип-хоп, брейкинг, воркаут, граффити, диджеинг, рэп и трикинг.
«Фестиваль станет пространством для самовыражения, общения и поддержки молодых талантов региона, а также еще одной возможностью для молодежи проявить себя в современных творческих и спортивных направлениях», — отметили в департаменте по молодежной политике правительства Еврейской автономной области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.