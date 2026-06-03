Курская и Белгородская области получат от кабмина 4,5 млрд на жилье переселенцам

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что в 2026 году правительство РФ планирует выделить региону 14 млрд руб. на жилье для пострадавших жителей приграничных районов. Первый транш в размере 2 млрд руб. в марте этого года получили 264 семьи. Еще 2 млрд руб. пришли в конце мая.