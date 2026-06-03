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В Правдинске перед судом предстанет мужчина, избивший знакомого в ходе пьяной ссоры

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Гвардейский» завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя посёлка Зареченское Правдинского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Как установлено следствием, преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков…

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Гвардейский» завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя посёлка Зареченское Правдинского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Как установлено следствием, преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 64-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник ударил потерпевшего кулаком по голове, а затем, когда тот упал, продолжил наносить ему множественные удары руками и ногами.

Очевидец, находившийся во время конфликта в квартире, сообщил о произошедшем в экстренные службы. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где у него диагностировали травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый был задержан полицейскими и по решению суда заключён под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.