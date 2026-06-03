В Правдинске перед судом предстанет мужчина, избивший знакомого в ходе пьяной ссоры

Как установлено следствием, преступление произошло в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 64-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник ударил потерпевшего кулаком по голове, а затем, когда тот упал, продолжил наносить ему множественные удары руками и ногами.