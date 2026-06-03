В Топкинском округе Кузбасса прошла акция «Сад памяти»

Жители Топкинского муниципального округа в Кузбассе приняли участие в акции «Сад памяти». Мероприятие прошло в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Напомним, что международная акция проводится с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина. За время своего существования она объединила 103 страны, в которых высадили более 160 млн молодых деревьев.
Во время мероприятия в Топкинском округе было высажено 4,8 тыс. молодых хвойных деревьев. На торжественной части акции министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко по поручению главы региона Ильи Середюка вручил благодарности за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в области сбережения и приумножения лесов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.