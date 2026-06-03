Здание администрации Советского района Орла продают в десятый раз за 264 млн

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла в десятый раз выставило на аукцион здание с подвалом и участок под ними на улице Октябрьской, 30. Как следует из тендерной документации, начальная цена объектов по сравнению с предыдущими торгами, проведенными в феврале, выросла на 2%: с 258,7 млн до 264,4 млн руб.