В парке в Янтарном не будут вырубать деревья — власти

В Янтарном чиновники из минприроды встретились с местными жителями, которые обеспокоены судьбой памятника природы регионального значения «Парк Янтарный». Жителей интересовало будущее строительство велосипедной дорожки, наличие ливневой канализации, а также сохранение деревьев. По данным пресс-службы областного правительства, граждан заверили, что деревья в парке пронумеровали исключительно в рамках экологического исследования и для составления ведомости.