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В парке в Янтарном не будут вырубать деревья — власти

Вопросы сохранения памятника природы обсудили с местными жителями.

Источник: Комсомольская правда

В Янтарном чиновники из минприроды встретились с местными жителями, которые обеспокоены судьбой памятника природы регионального значения «Парк Янтарный». Жителей интересовало будущее строительство велосипедной дорожки, наличие ливневой канализации, а также сохранение деревьев. По данным пресс-службы областного правительства, граждан заверили, что деревья в парке пронумеровали исключительно в рамках экологического исследования и для составления ведомости.

«Ни одно дерево под вырубку не планируется», — говорится в сообщении.

В минприроды сказали, что намеченная реорганизация направлена на установление границ и соблюдение охранного статуса территории, а никакой застройки не планируется.

Местные власти также рассказали, что парк имени Беккера передан в постоянное бессрочное пользование центру комплексного развития туризма. После реорганизации парк площадью 7,64 га будет полностью входить в границы памятника природы «Парк Янтарный».

В планах разработать режим особой охраны территории. Эти работы завершат осенью нынешнего года.