Рост уровня моря превратит мангровые леса в крупный источник выбросов СО2

Многие климатологи ожидают, что роль мангров в борьбе с глобальным потеплением может вырасти в ближайшие десятилетия в результате увеличения уровня моря и расширения площади периодически затапливаемых прибрежных регионов в тропиках. Для проверки этих идей Варгас и ее коллеги просчитали то, как связанные с глобальным потеплением перемены в температурах воды и воздуха, характере движения воды и формирования отложений будут влиять на состояние мангровых лесов.