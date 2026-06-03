Рост уровня моря превратит мангровые леса в крупный источник выбросов СО2

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов выяснил, что тропические мангровые леса начнут не запасать углерод, а выбрасывать в атмосферу большие количества СО2 при дальнейшем росте уровня Мирового океана в результате массовой гибели этих деревьев и сокращения в площади прибрежных зон, пригодных для их роста. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Эксетера.
«Мангры представляют собой узкоспециализированные растения, которым необходимо, чтобы их регулярно затапливал прилив на определенный промежуток времени. Если длительность этих затоплений превышает некоторый порог, растения в буквальном смысле “утонут” и мангры погибнут, что превратит эти леса из поглотителей углерода в источник выбросов СО2», — пояснила научный сотрудник Университета Эксетера (Великобритания) Луиза Варгас, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за работой компьютерной модели, детально описывающей тропические мангровые леса. Интерес ученых к этим деревьям связан с тем, что мангровые леса являются одним из самых крупных источников «голубого углерода» — залежей органики, которые изымаются из глобального круговорота этого элемента в результате уникальных обстоятельств их погребения на дне заболоченных и прибрежных участков морей и пресноводных водоемов.
Многие климатологи ожидают, что роль мангров в борьбе с глобальным потеплением может вырасти в ближайшие десятилетия в результате увеличения уровня моря и расширения площади периодически затапливаемых прибрежных регионов в тропиках. Для проверки этих идей Варгас и ее коллеги просчитали то, как связанные с глобальным потеплением перемены в температурах воды и воздуха, характере движения воды и формирования отложений будут влиять на состояние мангровых лесов.
Эти расчеты показали, что во всех сценариях последующих перемен климата, за исключением резкого сокращения выбросов в ближайшие годы, площадь прибрежных регионов в тропиках, пригодных для произрастания мангров, сократится в несколько раз. Это приведет к полному затоплению большей части существующих лесов и их заполнению большим объемом ила и других наносов, а также разрушению уже накопленных запасов «голубого углерода».
Такие процессы, как отмечают ученые, не только ускорят глобальное потепление, но и также сделают многие прибрежные районы в Азии и других тропических регионах мира с ныне существующими мангровыми лесами уязвимыми для ударов штормов и других форм стихии. Это следует учитывать при оценке социоэкономических последствий глобального потепления и роста уровня моря, подытожили Варгас и ее коллеги.
О мангровых лесах.
Мангровые леса представляют собой уникальные прибрежные экосистемы, которые сложились у берегов многих тропических и субтропических стран. Это густые заросли деревьев, чьи корни находятся в приливно-отливной зоне. В пространстве между этими корнями обитает большое число рыб и беспозвоночных животных, а расположенные под этими деревьями почвы запасают в себе огромные количества органической материи.