В Москве временно запретили купание в зоне отдыха «Тропарево»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Купание в зоне отдыха «Тропарево» в Москве временно запрещено, поскольку вода не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема (пруд Теплостанский) зоны отдыха с купанием «Тропарево» не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.
«В настоящее время управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха. Установлены знаки о запрете купания. В случае получения удовлетворительных результатов исследований и их соответствия нормативам информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте управления», — говорится в сообщении.
Уточняется, что территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.
Ранее Роспотребнадзор признал пригодными девять зон отдыха для купания в Москве, всего к приемке было представлено 11 таких зон.