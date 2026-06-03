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В Москве временно запретили купание в зоне отдыха «Тропарево»

В Москве Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха «Тропарево».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Купание в зоне отдыха «Тропарево» в Москве временно запрещено, поскольку вода не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема (пруд Теплостанский) зоны отдыха с купанием «Тропарево» не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.

«В настоящее время управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха. Установлены знаки о запрете купания. В случае получения удовлетворительных результатов исследований и их соответствия нормативам информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте управления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.

Ранее Роспотребнадзор признал пригодными девять зон отдыха для купания в Москве, всего к приемке было представлено 11 таких зон.