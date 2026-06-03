В Москве временно запретили купание в зоне отдыха «Тропарево»

«В настоящее время управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха. Установлены знаки о запрете купания. В случае получения удовлетворительных результатов исследований и их соответствия нормативам информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте управления», — говорится в сообщении.