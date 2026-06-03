Городской транспорт цифровизируют в России

Партнеры проработают вопросы совместного предоставления услуг по оснащению городского транспорта WI‑FI-сетями и мультимедийными сервисами собственной разработки. Также они рассмотрят использование SIM-решений для передачи телематических данных — координат и информации о техническом состоянии транспорта, видеопотоков и оплаты проезда. Предполагается, что эти решения ускорят проведение транзакций для пассажиров и повысит уровень безопасности дорожного движения.