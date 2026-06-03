Городской транспорт цифровизируют в России

МТС и ООО «Сервисный центр Транстелематика» подписали соглашение о партнерстве в сфере цифровизации городского транспорта и грузоперевозок. Компании планируют разрабатывать и внедрять решения в области видеонаблюдения, кибербезопасности и логистики. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Партнеры проработают вопросы совместного предоставления услуг по оснащению городского транспорта WI‑FI-сетями и мультимедийными сервисами собственной разработки. Также они рассмотрят использование SIM-решений для передачи телематических данных — координат и информации о техническом состоянии транспорта, видеопотоков и оплаты проезда. Предполагается, что эти решения ускорят проведение транзакций для пассажиров и повысит уровень безопасности дорожного движения.
Как отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин, цифровизация транспорта предполагает создание умной экосистемы, в которой инновации обеспечивают комфорт и безопасность перевозок. По его словам, такие технологии, как спутниковый мониторинг, контроль расхода топлива и использование специализированной техники, способствуют повышению эффективности перевозок.
Генеральный директор ООО «СЦ ТТМ» Михаил Казаков заявил, что совместные решения позволят обеспечить кибербезопасность объектов критической информационной инфраструктуры, усилить контроль грузоперевозок, также внедрить мультимедийные сервисы для пассажиров.
Кроме того, по его словам, особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения — фото- и видеофиксации нарушений ПДД, весогабаритному контролю и развитию интеллектуальных транспортных систем в регионах.
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