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Советский проспект могли бы реконструировать за 7−8 месяцев, но нашлась проблема под землёй — эксперт

Власти предупреждают о трёхлетних работах.

Источник: Клопс.ru

Реконструкция Советского проспекта в Калининграде могла бы занять всего семь месяцев, если бы речь шла только о дорожных работах. Об этом «Клопс» рассказал руководитель одного из дорожных предприятий города Сергей Григоренко.

По словам специалиста, главная сложность скрыта под землёй. Аналогичная ситуация раньше была и на другой магистрали — улице Карташева.

«Инженерные сети там настолько насыщены, что дорогу можно было бы, образно говоря, за семь-восемь месяцев сделать, но работа с инженерными сетями будет сильно стопорить процесс», — пояснил Григоренко.

Речь идёт о переносе и модернизации большого количества коммуникаций: канализации, газопровода, тепловых сетей, слаботочных линий и других инженерных объектов. Как отметил эксперт, выполнять такие работы должны специализированные организации, у которых есть свои графики.

«Это субподрядчики, от которых мы тоже зависим», — подчеркнул Григоренко. Он добавил, что взаимодействие большого числа компаний вызывает наибольшие сложности для генерального подрядчика, отвечающего за объект в целом.

Документация по реконструкции уже подготовлена и предусматривает улучшение дорожного покрытия, расширение проспекта и модернизацию транспортной инфраструктуры. Работы планируют завершить почти за три года.

Проект с самого начала вызывает дискуссии. Почему простое расширение дороги не улучшит ситуацию на пути к побережью, разбирался «Клопс».

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