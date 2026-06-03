Проект КРТ в Караваихе выставили на обсуждения в Нижнем Новгороде

Проект комплексного развития территории (КРТ) планируется реализовать в северной части микрорайона Караваиха в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
Речь идет о квартале, окруженном проспектом Гагарина, улицами Терешковой и Луганской. По проекту изменений, подготовленному региональным Минградом, сейчас организованы общественные обсуждения, которые продлятся до 11 июня включительно. Нижегородцы могут высказать свое мнение и внести предложения через портал ГИСОГД НО или в администрации Приокского района.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде прокуратура взяла под контроль затянувшееся строительство многоквартирного дома для расселения аварийного фонда, который возводится неподалеку — в Приокском районе на улице 40 лет Победы. Препятствием для перезагрузки Караваихи также остаются другие незавершенные проекты жилой застройки в микрорайоне.
Ранее сообщалось, что владельцы строящегося склада в Новинках модернизируют канализацию.