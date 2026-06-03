Проект КРТ в Караваихе выставили на обсуждения в Нижнем Новгороде

Речь идет о квартале, окруженном проспектом Гагарина, улицами Терешковой и Луганской. По проекту изменений, подготовленному региональным Минградом, сейчас организованы общественные обсуждения, которые продлятся до 11 июня включительно. Нижегородцы могут высказать свое мнение и внести предложения через портал ГИСОГД НО или в администрации Приокского района.