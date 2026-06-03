Во время исследования дна Балтики в Калининградской области обнаружили три неизвестных судна

Во время исследования дна Балтийского моря в Калининградской области обнаружили три неизвестных судна. Экспедицию организовал Институт океанологии имени Ширшова РАН. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе фонда «Люди моря».
Работы по поиску подводно-археологических артефактов вели с борта судна «Академик Борис Петров». Специалисты снимали рельеф дна с помощью площадного обследования с применением многолучевого эхолота. Во время работ обнаружили три подводных объекта длиной примерно 15, 70 и 40 метров.
«Подводное наследие Калининградской области включает большое количество неизвестных и необследованных судов. Комплексные исследования в данной акватории позволят восполнить пробелы в важных страницах морской истории Балтики и обогатить архивы уникальными данными, которые будут доступны в цифровом формате», — отметила исполнительный директор фонда Анна Радькова.
Информацию по обнаруженным судам передадут экспертам. Специалистам предстоит идентифицировать объекты и спланировать дальнейшие исследовательские работы.