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Во время исследования дна Балтики в Калининградской области обнаружили три неизвестных судна

Экспедицию организовал Институт океанологии имени Ширшова РАН.

Во время исследования дна Балтийского моря в Калининградской области обнаружили три неизвестных судна. Экспедицию организовал Институт океанологии имени Ширшова РАН. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе фонда «Люди моря».

Работы по поиску подводно-археологических артефактов вели с борта судна «Академик Борис Петров». Специалисты снимали рельеф дна с помощью площадного обследования с применением многолучевого эхолота. Во время работ обнаружили три подводных объекта длиной примерно 15, 70 и 40 метров.

«Подводное наследие Калининградской области включает большое количество неизвестных и необследованных судов. Комплексные исследования в данной акватории позволят восполнить пробелы в важных страницах морской истории Балтики и обогатить архивы уникальными данными, которые будут доступны в цифровом формате», — отметила исполнительный директор фонда Анна Радькова.

Информацию по обнаруженным судам передадут экспертам. Специалистам предстоит идентифицировать объекты и спланировать дальнейшие исследовательские работы.

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