Калининградская область присоединилась к первому кластеру беспилотных систем на Северо-Западе

Заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова отметила, что регион будет изучать опыт других субъектов, но и самому есть чем поделиться. В Калининградской области беспилотные системы — популярное и востребованное направление в обучении школьников и молодёжи. В этом году губернатор Алексей Беспрозванных открыл в Калининграде киберспортивную арену ДОСААФ — вторую в России, где можно научиться управлять и ремонтировать беспилотники. Необходимое оборудование для моделирования и пилотирования квадрокоптеров доступно в Центре молодёжного инновационного творчества, который действует в региональном центре «Мой бизнес». Там же, в бизнес-инкубаторе, интересные разработки в этой сфере создаёт калининградская команда компании UAVPROF. Техника, приобретённая по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», уже задействована в противопожарном мониторинге калининградских лесов.