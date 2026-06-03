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Калининградская область присоединилась к первому кластеру беспилотных систем на Северо-Западе

В Санкт-Петербурге подписана декларация о сотрудничестве регионов Северо-Западного федерального округа с.

Источник: KaliningradToday

Федеральным центром беспилотных авиационных систем. Участники объединили усилия для создания первого на Северо-Западе промышленного кластера БАС. 3 июня декларацию подписали Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, Республика Карелия, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова отметила, что регион будет изучать опыт других субъектов, но и самому есть чем поделиться. В Калининградской области беспилотные системы — популярное и востребованное направление в обучении школьников и молодёжи. В этом году губернатор Алексей Беспрозванных открыл в Калининграде киберспортивную арену ДОСААФ — вторую в России, где можно научиться управлять и ремонтировать беспилотники. Необходимое оборудование для моделирования и пилотирования квадрокоптеров доступно в Центре молодёжного инновационного творчества, который действует в региональном центре «Мой бизнес». Там же, в бизнес-инкубаторе, интересные разработки в этой сфере создаёт калининградская команда компании UAVPROF. Техника, приобретённая по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», уже задействована в противопожарном мониторинге калининградских лесов.

Организаторы кластера рассчитывают, что объединение научного, промышленного и образовательного потенциала регионов позволит выстроить эффективную кооперацию в части разработки технологий беспилотников и их практического применения. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков подчеркнул, что беспилотные системы найдут применение в мониторинге лесов, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, агропромышленном комплексе, портовой деятельности, арктических проектах и развитии Северного морского пути. Создание кластера позволит привлечь инвестиции, развивать научно-производственные центры, готовить квалифицированные кадры и укреплять технологическую независимость регионов.

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