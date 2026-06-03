На оценку качества условий оказания услуг медорганизациями области выделяют 900 тысяч рублей

Региональное министерство здравоохранения готовится к поиску подрядчика для оказания услуг по организации и проведению научного социологического исследования «Оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями Калининградской области» с применением количественных методов. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
На проведение исследования выделяют 900 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В июле 2025 года на аналогичное исследование выделяли 800 тысяч рублей.