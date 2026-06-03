В Советском районе Ростова установили три антивандальные остановки

В Ростове-на-Дону продолжается обновление транспортной инфраструктуры. Во всех районах города устанавливаются новые остановочные комплексы, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.
Три новых остановки появились в Советском районе по адресам: ул. Коммунистический, 53; ул. 2-я Краснодарская, 68/1 и ул. Каратаева, 55. Они оборудованы усиленной крышей, защищающей от дождя и солнца, антивандальными стеклами и скамейками. На каждом павильоне указано название остановочного пункта.
«Уверен, ростовчане по достоинству оценят новые остановки. Отмечу, что проект единый для всех районов. И до конца года в Советском районе планируем установить ещё семь таких комплексов», — отметил глава города Александр Скрябин.
Ранее сообщалось, что новые ограничения движения введут на улицах Ростова-на-Дону с 16 июня.