Дом почти за 600 млн собираются строить в Тамбове рядом с телецентром

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик “Сервис”» действует с 2006 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий в Тамбове. Генеральный директор с ноября 2022 года — Валерий Пяткин. Компания принадлежит двум физическим лицам — Елене Ворожейкиной и Семену Богданову (по 50%). В 2025 году выручка застройщика составила 201,4 млн руб., что на 1,4% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль при этом снизилась на 17,4%, до 25,8 млн руб.