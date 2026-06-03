Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградскую область назвали лидером ЮФО по капремонту МКД

Волгоградская область лидирует в Южном федеральном округе по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом.

Волгоградская область лидирует в Южном федеральном округе по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Фонде развития территорий.

Всего в ЮФО за четыре месяца 2026 года отремонтировали многоквартирные дома общей площадью свыше 1,6 млн кв. м.

— Системное и своевременное проведение капитального ремонта способствует сдерживанию преждевременного старения жилищного фонда и поддержанию его безопасных эксплуатационных показателей. Фонд развития территорий осуществляет непрерывный мониторинг реализации региональных программ капремонта. Например, в Южном федеральном округе за четыре месяца были отремонтированы 594 многоквартирных дома общей площадью более 1,6 млн кв. м. Там проживает 54 тыс. человек, — сообщил гендиректор Фонда Василий Купызин.

На долю Волгоградской области, согласно представленным 3 июня данным, приходится из общего количества 245 домов, капремонт в которых окончен. В этих МКД проживают 28 тыс. человек.

На втором месте в ЮФО — Краснодарский край — 161 дом, 12,5 тыс. жителей. На третьем — Республика Крым — 91 дом и 5 тыс. жителей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше