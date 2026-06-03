Синоптики рассказали, какая погода ждёт россиян в июне

Синоптики прогнозируют, что июнь в центральной части России будет тёплым и дождливым. Об этом заявил эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с РИАМО.
Средняя температура воздуха в первой половине месяца составит 19−24 градуса, а во второй половине поднимется до 21−26 градусов. К концу июня ожидается жара до 25−30 градусов.
Однако в середине месяца возможно кратковременное похолодание, когда температура опустится ниже 20 градусов. В начале июля погода вновь станет тёплой, с температурой около 25−30 градусов.
Осадки в июне и начале июля будут умеренными, характерными для этого времени года. В некоторые дни может сформироваться мощная кучевая облачность, что приведет к ливням и грозам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в мае в Нижегородской области был побит температурный рекорд почти 60-летней давности.