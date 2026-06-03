Начался ремонт тротуара у гостиницы «Калининград»: заездной карман уберут, проложат велодорожку

Этот участок Ленинского проспекта — один из самых проблемных для пешеходов и других участников движения по тротуару. Проектом предусмотрена обособленная велодорожка, которую пустят за остановочным павильоном. Сам павильон сделают новым, он будет длиной 8,5 м.