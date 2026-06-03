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Начался ремонт тротуара у гостиницы «Калининград»: заездной карман уберут, проложат велодорожку

Проектом предусмотрен и новый остановочный павильон.

Источник: Комсомольская правда

На Ленинском проспекте у гостиницы «Калининград» начали ремонт тротуара. Работы продлятся более 5 месяцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В течение 175 дней в этом районе будут небольшие трудности с передвижением пешеходов. Сейчас демонтируется старое покрытие возле арки, постепенно подрядчик будет двигать “захватки” в сторону 63-го дома», — говорится в сообщении.

Этот участок Ленинского проспекта — один из самых проблемных для пешеходов и других участников движения по тротуару. Проектом предусмотрена обособленная велодорожка, которую пустят за остановочным павильоном. Сам павильон сделают новым, он будет длиной 8,5 м.

А вот от заездного кармана здесь решено отказаться.

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