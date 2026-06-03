Новый сезон проекта для детских лагерей «День цифры» стартовал 1 июня

«Сегодня цифровая грамотность становится базовой компетенцией, и наша задача — сделать знакомство с технологиями доступным и интересным для подрастающего поколения. Уже пятый год подряд мы вместе с государством и технологическими компаниями создаем для школьников понятную и увлекательную среду знакомства с ИТ, чтобы школьники по всей стране могли узнать больше о современных ИТ-профессиях, ИИ, кибербезопасности и других перспективных направлениях цифровой экономики. Вместе с партнерами проекта мы стремимся вдохновить школьников на изучение технологий и показать, что российская ИТ-отрасль открывает большие возможности для самореализации», — отметила директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.