Новый сезон проекта для детских лагерей «День цифры» стартовал 1 июня

Пятый сезон всероссийского проекта для детских лагерей «День цифры», который реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», начался 1 июня, сообщили в АНО «Цифровая экономика».
«День цифры» — это важный шаг в развитии цифрового образования России. Проект не только знакомит детей с актуальными технологиями — от искусственного интеллекта до кибербезопасности, — но и делает это в интерактивном формате. Таким образом, школьники получают возможность узнать больше о перспективных направлениях цифровой экономики и востребованных профессиях будущего.
В сезоне 2026 года материалы для проекта подготовили Благотворительный фонд «Вклад в будущее», фирма «1С», компании «Яндекс» и VK. VK расскажет участникам о современных цифровых технологиях, кибербезопасности и цифровой грамотности, а компания «1С» подготовит материалы о пользовательских интерфейсах. Команда фонда «Вклад в будущее» разработала целую линейку мероприятий по искусственному интеллекту. В нее вошли в том числе квиз «Цифровые навыки», коллекция из шести настольных мини-игр про технологии, нелинейный командный квест-симуляция «Протокол сборки».
Компания «Яндекс» разработала для проекта методические материалы, направленные на развитие цифровой грамотности и критического мышления у школьников. Интерактивный формат программы с практическими заданиями и игровыми механиками поможет участникам научиться осознанно работать с информацией, распознавать недостоверный контент и манипуляции, проверять источники и критически оценивать материалы в интернете, а также познакомит с основами кибербезопасности и ответственного поведения в Сети. Все методические материалы уже доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте проекта «День цифры».
«Сегодня цифровая грамотность становится базовой компетенцией, и наша задача — сделать знакомство с технологиями доступным и интересным для подрастающего поколения. Уже пятый год подряд мы вместе с государством и технологическими компаниями создаем для школьников понятную и увлекательную среду знакомства с ИТ, чтобы школьники по всей стране могли узнать больше о современных ИТ-профессиях, ИИ, кибербезопасности и других перспективных направлениях цифровой экономики. Вместе с партнерами проекта мы стремимся вдохновить школьников на изучение технологий и показать, что российская ИТ-отрасль открывает большие возможности для самореализации», — отметила директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.