Города с худшей питьевой водой назвали в Ростовской области

За год качество воды улучшилось в ряде территорий. В том числе в Батайске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге и в Шахтах (по санитарно-химическим показателям, а также в Азове (по микробиологическим показателям). Кроме того, хорошие показатели зафиксировали в ряде районов Дона.