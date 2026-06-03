В подмосковном Зарайске восстановят исторические верстовые столбы

Исторические верстовые столбы восстановят в Зарайске Московской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Верстовые столбы — старинные дорожные указатели, которые в России устанавливали вдоль трактов для измерения расстояний. В Зарайске такие объекты планируют вернуть на исторические места.
Всего в городе появятся четыре восьмиметровых обелиска. Два из них разместят со стороны Богатищева и Серебряных Прудов, еще два — со стороны Луховиц. Отмечается, что установка новых столбов уже началась на Московской улице и у моста через реку Осетр.
Инициатива приурочена к 880-летию Зарайска. Все столбы выполнят в едином историческом стиле. Их сделают из кирпича, оштукатурят и украсят двуглавыми орлами. Завершить работы планируют к августу.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.