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В подмосковном Зарайске восстановят исторические верстовые столбы

Их сделают из кирпича и украсят двуглавыми орлами.

Источник: Национальные проекты России

Исторические верстовые столбы восстановят в Зарайске Московской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Верстовые столбы — старинные дорожные указатели, которые в России устанавливали вдоль трактов для измерения расстояний. В Зарайске такие объекты планируют вернуть на исторические места.

Всего в городе появятся четыре восьмиметровых обелиска. Два из них разместят со стороны Богатищева и Серебряных Прудов, еще два — со стороны Луховиц. Отмечается, что установка новых столбов уже началась на Московской улице и у моста через реку Осетр.

Инициатива приурочена к 880-летию Зарайска. Все столбы выполнят в едином историческом стиле. Их сделают из кирпича, оштукатурят и украсят двуглавыми орлами. Завершить работы планируют к августу.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.