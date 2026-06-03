В подмосковном Зарайске восстановят исторические верстовые столбы

Всего в городе появятся четыре восьмиметровых обелиска. Два из них разместят со стороны Богатищева и Серебряных Прудов, еще два — со стороны Луховиц. Отмечается, что установка новых столбов уже началась на Московской улице и у моста через реку Осетр.