Ретроэлектричка «Красная птица» отправилась в первый рейс из Нижнего

Этот электропоезд открыл пригородное движение по южному ходу магистрали еще в 1984 году, а теперь получил вторую жизнь. Как отметили в ГЖД, на восстановление и стилизацию поезда ушло около полугода. В состав вошли четыре вагона, оформленные при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Пассажиры смогут увидеть подлинные предметы советской эпохи — от печатных машинок до холодильника «ЗИЛ».