Ретроэлектричка «Красная птица» отправилась в первый рейс из Нижнего

Восстановленная тематическая ретроэлектричка ЭР9Э № 618 «Красная птица» впервые отправилась по маршруту Нижний Новгород — Семёнов 3 июня 2026 года. Торжественный запуск состава состоялся на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. В мероприятии приняли участие начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, региональные министры и актер Никита Высоцкий.
Этот электропоезд открыл пригородное движение по южному ходу магистрали еще в 1984 году, а теперь получил вторую жизнь. Как отметили в ГЖД, на восстановление и стилизацию поезда ушло около полугода. В состав вошли четыре вагона, оформленные при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Пассажиры смогут увидеть подлинные предметы советской эпохи — от печатных машинок до холодильника «ЗИЛ».
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, который также присутствовал на презентации поезда, оценил новый исторический состав, который планируется регулярно использовать на популярных туристических маршрутах области.
Ранее сообщалось, что детские железные дороги открыли в Нижнем Новгороде в День защиты детей.