Волгоградский «Ротор» получил лицензию с правом играть в ФНЛ

Волгоградский «Ротор» снова прошел процедуру лицензирования. Теперь полученная лицензия позволит клубу выступать в Первой Лиге российского футбольного первенства. Полученная ранее лицензия РФС-1 для выступления в Премьер-Лиге волгоградской команде, к сожалению, не пригодилась: по итогам стыков «Ротор» уступил «Акрону» и не вышел в РПЛ.
Сезон в ФНЛ стартует 11 июля 2026 года. Пока непонятно, в каком составе будет играть «Ротор». Клуб уже покинули Сергей Макаров, Илья Сафронов, Анатолий Макаров, Давид Давидян, Денис Фомин. Переподписали контракты с Глебом Шильниковым, Иваном Литвенком, Николаем Подкидышевым.
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