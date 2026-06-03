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Волгоградский «Ротор» получил лицензию с правом играть в ФНЛ

Полученная ранее лицензия РФС-1 для Премьер-Лиги в этом году не пригодится.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский «Ротор» снова прошел процедуру лицензирования. Теперь полученная лицензия позволит клубу выступать в Первой Лиге российского футбольного первенства. Полученная ранее лицензия РФС-1 для выступления в Премьер-Лиге волгоградской команде, к сожалению, не пригодилась: по итогам стыков «Ротор» уступил «Акрону» и не вышел в РПЛ.

Сезон в ФНЛ стартует 11 июля 2026 года. Пока непонятно, в каком составе будет играть «Ротор». Клуб уже покинули Сергей Макаров, Илья Сафронов, Анатолий Макаров, Давид Давидян, Денис Фомин. Переподписали контракты с Глебом Шильниковым, Иваном Литвенком, Николаем Подкидышевым.

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