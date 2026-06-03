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Ретроэлектричка времен СССР начала курсировать в Нижегородской области

Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» запустили в Нижегородской области восстановленную тематическую ретроэлектричку ЭР9Э № 618 «Красная птица». По данным ГЖД, она будет курсировать на маршруте Нижний Новгород — Семенов.

Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» запустили в Нижегородской области восстановленную тематическую ретроэлектричку ЭР9Э № 618 «Красная птица». По данным ГЖД, она будет курсировать на маршруте Нижний Новгород — Семенов.

В состав электропоезда вошли четыре вагона — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Они оформлены при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого.

Вагоны декорированы предметами советской эпохи. Работы по восстановлению и стилизации состава осуществлялись в два этапа и заняли около полугода.\

Планируется, что ретроэлектропоезд будет курсировать по популярным туристическим маршрутам и использоваться для перевозки организованных групп к местам проведения тематических мероприятий.