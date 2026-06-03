Ретроэлектричка времен СССР начала курсировать в Нижегородской области

В состав электропоезда вошли четыре вагона — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Они оформлены при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого.