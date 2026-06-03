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Житель Правдинского района жестоко избил приятеля во время застолья

51-летнему мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В Правдинске будут судить 51-летнего жителя пос. Зареченское. Он во время хмельного застолья серьезно избил своего 64-летнего знакомого. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Известно, что нетрезвый мужчина ударил товарища кулаком по голове и продолжил наносить ему множественные сокрушительные удары руками и ногами, когда тот упал.

Очевидец, находившийся во время конфликта в квартире, позвонил в экстренные службы. Травмированного госпитализировали, а агрессору грозит теперь до 8 лет колонии.