Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВТБ приобретет для ЦГБ в Каменске-Шахтинском оборудование на 4,6 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году ВТБ и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году ВТБ и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Документ предусматривает развитие экономики региона, внедрение цифровых сервисов и помощь учреждениям социальной сферы. Особое внимание уделено социальным проектам. Банк приобретет оборудование для центральной городской больницы в Каменске-Шахтинском на сумму 4,6 млн руб.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше