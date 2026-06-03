ВТБ приобретет для ЦГБ в Каменске-Шахтинском оборудование на 4,6 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году ВТБ и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Документ предусматривает развитие экономики региона, внедрение цифровых сервисов и помощь учреждениям социальной сферы. Особое внимание уделено социальным проектам. Банк приобретет оборудование для центральной городской больницы в Каменске-Шахтинском на сумму 4,6 млн руб.
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Биография Юрия Слюсаря
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