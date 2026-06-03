Работы на новой взлетно-посадочной полосе в Махачкале завершены на 98%

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Махачкалы готова на 98%. Ремонтные работы в аэропорту проводятся при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Протяженность полосы составит 3,2 км. На ней уже завершили укладку бетонного покрытия. Кроме того, близки к завершению участки рулежных дорожек, водосточно-дренажная сеть и установка светосигнального оборудования. Также строится аварийно-спасательная станция, очистные сооружения и проводится монтаж метеооборудования.
Ввод новой взлетно-посадочной полосы в эксплуатацию намечен на второе полугодие текущего года. Общий процент строительной готовности аэропорта составляет 70%.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.