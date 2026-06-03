Счетная палата назвала причины ошибок в начислении пенсий

Зампред Счетной палаты отметила, что у граждан России есть понятный механизм для перерасчета пенсий. «Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение — обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», — сказала она.