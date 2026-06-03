Счетная палата назвала причины ошибок в начислении пенсий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ошибки в начислениях пенсий иногда случаются из-за некорректных данных, которые работодатели передают в Социальный фонд, поэтому пенсионерам, которые уверены, что им недоплачивают, стоит обратиться за перерасчетом, не дожидаясь проверок со стороны, заявила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
«По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись — и людям впоследствии доначисляли пенсии», — сказала Изотова, отвечая на вопрос об ошибках в начислении пенсий россиянам.
По ее словам, ошибки возможны по нескольким причинам: некорректный учет трудового стажа, неверные данные о страховых взносах, ошибочные сведения, которые работодатель подает в Социальный фонд. «Человеческий и технический факторы никто не отменял», — объяснила она.
«Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране — их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь — не ждать, пока проверяющие придут со стороны», — подчеркнула Изотова.
Зампред Счетной палаты отметила, что у граждан России есть понятный механизм для перерасчета пенсий. «Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение — обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», — сказала она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 июня.