10 дней осталось до завершения голосования за благоустройство на Дону

Добавим, отдать голос за объект благоустройства могут жители области старше 14 лет. Это можно сделать при помощи сайта Госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также через чат-бот в мессенджере MAX или с помощью волонтёров, которые помогут проголосовать на месте.