10 дней осталось до завершения голосования за благоустройство на Дону

В Ростовской области продолжается всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») свой выбор сделали уже почти 400 тысяч жителей региона.
До завершения голосования осталось 10 дней, сделать выбор можно в срок до 12 июня. В этом году дончане должны будут определить один из 124 проектоврасположенных в 55 муниципалитетах. Жителям предстоит решить, какие набережные, скверы, парки и спортивные площадки обновят в первую очередь.
В правительстве региона отмечают высокую вовлеченность населения.
«Важно, что в процесс вовлечены сами люди: именно они выбирают территории для преображения, участвуют в голосовании и контролируют результаты. Такая совместная работа даёт реальные изменения в городах и районах нашего региона», — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
Добавим, отдать голос за объект благоустройства могут жители области старше 14 лет. Это можно сделать при помощи сайта Госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также через чат-бот в мессенджере MAX или с помощью волонтёров, которые помогут проголосовать на месте.