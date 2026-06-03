Врач-терапевт Тарасов предупредил о риске необратимой потери слуха

Врач-терапевт Евгений Тарасов предупредил о риске необратимой потери слуха из-за ежедневного прослушивания громкой музыки в наушниках. Об этом он рассказал изданию «Подмосковье сегодня».
По его словам, сами по себе наушники не несут угрозы, главную опасность представляют высокая громкость и длительность использования.
Тарасов пояснил, что человек не оглохнет за один день, но постоянное воздействие громких звуков планомерно повреждает слуховые клетки внутреннего уха, которые практически не восстанавливаются. Особенно вредной он назвал привычку слушать музыку на максимальной громкости по несколько часов подряд.
Эксперт перечислил тревожные симптомы, которые должны насторожить: появление звона, шума или ощущения заложенности в ушах после прослушивания, а также необходимость увеличивать громкость телевизора. Поводом для обращения к врачу также являются трудности с восприятием речи собеседника в шумных помещениях.
Врач отметил, что распространённое мнение о том, что внутриканальные наушники всегда вреднее накладных, не совсем верно. Главным фактором остаётся уровень громкости. При этом современные наушники с шумоподавлением позволяют слушать музыку тише, так как блокируют внешние звуки.
Для безопасного прослушивания Тарасов рекомендует придерживаться правила 60/60: использовать не более 60% от максимальной громкости и делать перерыв на 10−15 минут после каждого часа прослушивания, чтобы слуховой аппарат успел восстановиться.
В группу риска, по словам специалиста, входят подростки, молодые люди и работники шумных производств. Для них дополнительная нагрузка в виде музыки в наушниках значительно увеличивает риск проблем со слухом. Также вероятность нарушений возрастает у людей с хроническими заболеваниями сосудов, сахарным диабетом и некоторыми неврологическими расстройствами.
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