Врач-терапевт Тарасов предупредил о риске необратимой потери слуха

Тарасов пояснил, что человек не оглохнет за один день, но постоянное воздействие громких звуков планомерно повреждает слуховые клетки внутреннего уха, которые практически не восстанавливаются. Особенно вредной он назвал привычку слушать музыку на максимальной громкости по несколько часов подряд.