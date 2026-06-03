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Главные новости к вечеру 3 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 3 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Санкт-Петербурге начался ПМЭФ

Источник: РИА "Новости"

Стартовал Петербургский международный экономический форум, основная тема в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Центральным событием станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Общая сумма контрактов может превысить 6,5 трлн рублей. Главные события и заявления первого дня мероприятия в материале Финансов Mail.

В Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на Петербург

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на заявление Министерства иностранных дел о системном характере ответных мер со стороны РФ. Угрозы со стороны украинских БПЛА не помешают плодотворной деятельности участников ПМЭФ, проходящего в плановом режиме, заявил Песков. Ранним утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. В результате атаки пострадали 4 человека.

Число погибших после атаки ВСУ на автобус в ДНР выросло до 8

Источник: РИА "Новости"

3 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте.

Капитана танкера Tagor, задержанного Францией, поместили под стражу

Источник: Reuters

Во Франции задержали капитана танкера Tagor, сообщили в российском посольстве. Ранее французские военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.

В Петербурге и Москве пожаловались на ограничения продаж бензина

Источник: Reuters

Водители в Москве и Санкт-Петербурге начали сообщать о введении ограничений на продажу бензина «в одни руки» на автозаправочных станциях. Представители нефтяной отрасли в беседе с «Фонтанкой» подчеркнули, что проблема нехватки топлива имеет исключительно логистический характер.

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