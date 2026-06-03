Главные новости к вечеру 3 июня 2026 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на заявление Министерства иностранных дел о системном характере ответных мер со стороны РФ. Угрозы со стороны украинских БПЛА не помешают плодотворной деятельности участников ПМЭФ, проходящего в плановом режиме, заявил Песков. Ранним утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. В результате атаки пострадали 4 человека.