Пересматривать видеозаписи ЕГЭ бессмысленно, считает заслуженный учитель

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Видеозаписи на предмет нарушений бессмысленно пересматривать после ЕГЭ, если во время самого экзамена не было замечаний со стороны организаторов и онлайн-наблюдателей, считает заслуженный учитель России, директор петербургского лицея № 239 Максим Пратусевич.
Как ранее сообщало РИА Новости, ученику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, который был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки. Экзамен прошел без замечаний, ученик не удалялся из аудитории, но позже комиссия на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги «неустановленного формата». Суд не нашел на записи доказательств нарушения и восстановил справедливость. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе.
«Камеры, которые установлены в аудиториях, не позволяют разглядеть, что за бумага используется экзаменуемыми. Если во время экзамена организаторы в аудитории ничего не заметили, если онлайн-наблюдение не просигналило, то после драки кулаками не машут», — сказал Пратусевич газете ВЗГЛЯД.
Педагог также напомнил о презумпции невиновности, согласно которой любой человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана.