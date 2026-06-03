Пересматривать видеозаписи ЕГЭ бессмысленно, считает заслуженный учитель

Как ранее сообщало РИА Новости, ученику из Кабардино-Балкарии удалось в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, который был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки. Экзамен прошел без замечаний, ученик не удалялся из аудитории, но позже комиссия на основе видеозаписи сделала вывод, что у него был лист бумаги «неустановленного формата». Суд не нашел на записи доказательств нарушения и восстановил справедливость. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе.