В Калининграде будут судить автомобилиста, который в пьяном виде сбил велосипедистку

ДТП случилось днем 20 мая 2025 года Люблинском шоссе. Известно, что 40-летний житель Калининграда ехал на «Ниссане» со скоростью около 80 км/ч, нарушил ПДД и сбил велосипедистку. Нарушитель вышел из авто, убедился в том, что сбил женщину, сел за руль и скрылся с места происшествия.