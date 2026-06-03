В Калининграде будут судить автомобилиста, который в пьяном виде сбил велосипедистку

В Калининграде суд рассмотрит дело о пьяном ДТП, в котором 61-летняя велосипедистка получила серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
ДТП случилось днем 20 мая 2025 года Люблинском шоссе. Известно, что 40-летний житель Калининграда ехал на «Ниссане» со скоростью около 80 км/ч, нарушил ПДД и сбил велосипедистку. Нарушитель вышел из авто, убедился в том, что сбил женщину, сел за руль и скрылся с места происшествия.
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