В Пестравском районе Самарской области начали кампанию по трудоустройству

«Как и раньше, приоритетным правом при временном трудоустройстве пользуются дети: инвалиды, сироты, оставшиеся без попечения родителей, из семей безработных граждан, неполных, многодетных, неблагополучных семей, а также подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дети участников специальной военной операции. В этом году трудоустройство будет проведено в соответствии со следующим графиком: с 2 и 15 июня, с 6 и 20 июля, с 3 и 19 августа. Квота составляет 93 человека», — прокомментировала руководитель центра развития культуры Пестравского района Татьяна Казанцева.