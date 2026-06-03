В Пестравском районе Самарской области начали кампанию по трудоустройству

Летняя кампания по трудоустройству подростков стартовала в Пестравском районе Самарской области в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации муниципалитета.
«Как и раньше, приоритетным правом при временном трудоустройстве пользуются дети: инвалиды, сироты, оставшиеся без попечения родителей, из семей безработных граждан, неполных, многодетных, неблагополучных семей, а также подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дети участников специальной военной операции. В этом году трудоустройство будет проведено в соответствии со следующим графиком: с 2 и 15 июня, с 6 и 20 июля, с 3 и 19 августа. Квота составляет 93 человека», — прокомментировала руководитель центра развития культуры Пестравского района Татьяна Казанцева.
Подросток, желающий трудоустроиться, должен быть зарегистрирован в качестве гражданина, ищущего работу, в территориальном центре занятости населения. Также ему необходимо предоставить копию паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением ИНН, копию СНИЛС или уведомление о регистрации в системе индивидуального учета, справку об отсутствии/наличии судимости, согласие от родителей подростка, копию реквизитов карты платежной системы «МИР», медицинскую справку и справку с места учебы.
В случае наличия нескольких соискателей на одно рабочее место в одном из периодов трудоустройства, соискатель будет определяться по наличию полноты пакета документов. Продолжительность рабочего времени составляет: для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет — четыре часа; от 15 до 16 лет — пять часов; от 16 до 18 лет — семь часов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.